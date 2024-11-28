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Kırmızı Listedeki Vaşak Tunceli'de Görüntülendi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vaşak, karlı ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kırmızı listedeki vaşaklar böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Pülümür ilçesinde Mustafa Bulut isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kırmızı Listedeki Vaşak Tunceli'de Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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