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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de gerçekleştirilen 'Gürz-19' operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensubu Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın Mardin'de bir eve düzenlenen 'Gürz-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, X hesabından PKK/KCK terör örgütü mensubu Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: "Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen 'Gürz-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte: 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 adet (dolu) M16 şarjörü, 5 adet (dolu) AKİS şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1 adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 4 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet el feneri ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Valimizi operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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