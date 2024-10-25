Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş'ın Mardin'de bir eve düzenlenen 'Gürz-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, X hesabından PKK/KCK terör örgütü mensubu Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: "Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen 'Gürz-19' operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte: 1 adet M16 tüfek, 1 adet AKİS tüfek, 5 adet (dolu) M16 şarjörü, 5 adet (dolu) AKİS şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet taşınır powerbank, 3 adet dürbün, 1 adet mühimmat yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet termal güneş paneli, 4 adet hilti şarj aleti, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet el feneri ele geçirildi.