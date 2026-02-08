Kırmızı bültenle aranan 9, Ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 6 suçlu, Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 9, Ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik.
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 9, Ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 6 suçluyu, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel