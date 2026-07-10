CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin görevine devam edecek, bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması ve kongrede alınan kararların iptal edilmesi talebiyle açılan davada mahkeme yeni ara kararını verdi.
TEDBİR KARARI DEVAM EDECEK
Verilen ara karar doğrultusunda, daha önce uygulanan tedbir hükmü geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin kararıyla, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar verildi.
DAVA 16 EKİM TARİHİNE ERTELENDİ
Mahkeme, dosyaya ilişkin yargılama sürecinin devam etmesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 16 Ekim tarihine erteledi.
Kaynak: Haberler.com