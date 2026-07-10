CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması ve kongrede alınan kararların iptal edilmesi talebiyle açılan davada mahkeme yeni ara kararını verdi.

TEDBİR KARARI DEVAM EDECEK

Verilen ara karar doğrultusunda, daha önce uygulanan tedbir hükmü geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin kararıyla, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar verildi.

DAVA 16 EKİM TARİHİNE ERTELENDİ

Mahkeme, dosyaya ilişkin yargılama sürecinin devam etmesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 16 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: Haberler.com