Haberler

CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi

CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin görevine devam edecek, bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması ve kongrede alınan kararların iptal edilmesi talebiyle açılan davada mahkeme yeni ara kararını verdi. 

TEDBİR KARARI DEVAM EDECEK

Verilen ara karar doğrultusunda, daha önce uygulanan tedbir hükmü geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin kararıyla, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar verildi.

DAVA 16 EKİM TARİHİNE ERTELENDİ

Mahkeme, dosyaya ilişkin yargılama sürecinin devam etmesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 16 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: Haberler.com
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşlara korku salan suç örgütüne operasyon
Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu

6 maç sonra ilk kez yenildiler
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam ölü bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı