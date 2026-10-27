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Kırklareli Vize'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvuru toplantısı yapıldı

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 13. Dönem Çağrısı için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vize ve Pınarhisar'daki okul temsilcilerine başvuru adımlarının anlatıldığı toplantıda, 13 Kasım Cuma sona erecek başvuru süreci öncesindeki çalışmalar ele alındı.

Kırklareli'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 13. Dönem Çağrısı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vize ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulunda düzenlenen toplantıda, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK İl Temsilcisi Gamze Pekkan, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde görev yapan okul temsilcilerine sunum yaptı.

Toplantıda, 13 Kasım Cuma günü sona erecek başvuru süreci öncesinde yürütülen çalışmalar ele alınarak başvuru adımları değerlendirildi.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve proje kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan fuarlara yönelik toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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