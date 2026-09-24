Kırklareli Vize'de kan kampanyasında 276 ünite toplandı, Türkiye birinciliği geldi.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 276 ünite kan toplanarak Türkiye birinciliği elde edildi.

Vize Kaymakamlığı koordinesinde "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" temasıyla 14 Eylül'de gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya gösterilen duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Toplanan 276 ünite kan bağışı ile Vize'nin kampanya kapsamında Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Balaban, elde edilen başarının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini kaydetti.

Balaban, "Bu anlamlı başarıya katkı sunan garnizon komutanlığımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza, duyarlılık göstererek kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ve Türk Kızılay ekibine özverili gayretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA