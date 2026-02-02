Haberler

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Trakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar kalınlıkları 10-25 santimetre arasında değişirken, yollar kapandı ve sürücüler için uyarılarda bulunuldu.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'IN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trakya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bölgede jandarma, polis ve AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı devriye faaliyetlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşurken, sürücülerin olası buzlanma ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Abdullah YALÇIN-Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
