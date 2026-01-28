Kırklareli ve Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girmesiyle ilgili operasyon düzenledi. Kırklareli'nde de 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel