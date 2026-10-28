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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ömer Nasuhi Bilmen'i anma programına katıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ömer Nasuhi Bilmen'i anma programına katıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü ve TDV Kırklareli Şubesinin düzenlediği Ömer Nasuhi Bilmen anma programına katıldı. Programda Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan Bilmen'i anlatırken Turan, bu etkinliklerin milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktardığını söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırklareli Şubesince düzenlenen "Öncü Alimler: Ömer Nasuhi Bilmen'i" anma programına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Programda, konuşmacı Prof. Dr. Arslan tarafından Ömer Nasuhi Bilmen'in hayatı, ilim ve irfan anlayışı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vali Turan, programın sonunda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin önemine değinen Turan, anlamlı programların milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, birliğin 2027 yılı gelir ve gider bütçesi görüşüldü. Bütçeye ilişkin rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Köylerin ihtiyaç ve sorunlarının belirlendiği toplantıda, yatırım ve çalışma programı oluşturuldu.

Balaban, konuşmasında, köylerin geliştirilmesine ilişkin çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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