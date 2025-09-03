Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Taziye Ziyareti ve Zabıta Haftası Kutlaması

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da taziye ziyaretlerinde bulundu.

Turan, beraberindeki Kaymakam Kemal Yıldız ile hayatını kaybeden Şükrü Ant'ın ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Turan, Ant ailesi ile bir süre sohbet etti.

Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, hayatını kaybeden Şükrü Ant'a da Allah'tan rahmet diledi.

Zabıta Haftası

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Bulut, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, Zabıta Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Zabıta teşkilatının 199 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Bulut, büyük bir teşkilat olduğunu belirtti.

Zabıta personeline gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bulut, "Şehrimizin huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan zabıta teşkilatımız, belediyemizin en önemli birimlerindendir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için özveriyle çalışan zabıta personellerimize gönülden teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.