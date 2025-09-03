Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Taziye Ziyareti ve Zabıta Haftası Kutlaması

Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Taziye Ziyareti ve Zabıta Haftası Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da hayatını kaybeden Şükrü Ant'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta personeline teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da taziye ziyaretlerinde bulundu.

Turan, beraberindeki Kaymakam Kemal Yıldız ile hayatını kaybeden Şükrü Ant'ın ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Turan, Ant ailesi ile bir süre sohbet etti.

Aileye sabır dileğinde bulunan Turan, hayatını kaybeden Şükrü Ant'a da Allah'tan rahmet diledi.

Zabıta Haftası

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Bulut, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, Zabıta Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Zabıta teşkilatının 199 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Bulut, büyük bir teşkilat olduğunu belirtti.

Zabıta personeline gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bulut, "Şehrimizin huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan zabıta teşkilatımız, belediyemizin en önemli birimlerindendir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için özveriyle çalışan zabıta personellerimize gönülden teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu

Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Erbil sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı: 6 asker hayatını kaybetti

Askeri tesise gizlice girip katliam yaptılar: Çok sayıda ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.