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Kırklareli Valisi Turan ve AK Parti Milletvekili Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Turan ve AK Parti Milletvekili Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Turan ve Sarıçam, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Turan, kentte yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Çiftçi'ye bilgi verdi.

Turan ve Sarıçam daha sonra Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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