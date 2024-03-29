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Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevini ziyaret eden Ekici, yaşlılarla sohbet etti. Okunan duaların ardından Vali Ekici, huzurevi sakinleri ile orucunu açtı.

Ekici, her fırsatta huzurevi sakinlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Ekici, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Ekici, yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Yaman Birol Ekici Lüleburgaz İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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