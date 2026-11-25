Kırklareli Üniversitesinde "Kadına Yönelik Şiddetin Boyutları: Psikolojik, Ekonomik ve Hukuki Dinamikler" konferansı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Kampüsü Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplum inşa etmenin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Kadınların yaşamın her alanında bilgi, emek ve birikimleriyle varlık göstermelerinin toplumsal gelişmenin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ak, bu birikimin özgürce ortaya konulabildiği, hakların korunduğu ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplumun inşasında herkesin sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddeti yalnızca fiziksel şiddet üzerinden değerlendirmenin yaşananların bütününü anlamayı güçleştirdiğini vurgulayan Ak, "Psikolojik baskı, ekonomik kısıtlama, ayrımcılık ve hak ihlalleri de kadınların yaşamlarını, kararlarını ve toplumsal hayata katılımlarını derinden etkilemektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, sorunun bütün boyutlarıyla ele alınması; hukuki mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi, farkındalığın artırılması ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Burcu Devrim Kahraman da, şiddetin çoğu zaman öfke kontrol probleminden ziyade gücün nerede ve nasıl kullanıldığıyla ilgili olduğunu söyledi.

Şiddetin küresel bir boyuta ve halk sağlığı sorunu niteliğine sahip bulunduğunu ifade eden Kahraman, araştırmalara göre şiddete maruz kalan kadınların en yakınları tarafından şiddete uğradığını belirtti.

Küresel ölçekte her üç kadından birinin şiddet mağduru olduğunu aktaran Kahraman, 2024 yılı TÜİK verilerine göre psikolojik şiddetin ilk sıralarda geldiğini vurguladı.

Araştırmalarda ilk kez dijital şiddet ve ısrarlı takibin de ele alındığını dile getiren Kahraman, 15-24 yaş grubu ile boşanmış kadınların mağduriyetine dikkati çekti.

Üniversite ve üzeri mezunu kadınlarda da şiddet mağduriyetinin görüldüğünü ifade eden Kahraman, "Şiddet her zaman, hatta çoğu zaman bireyle ilgili ya da öfke problemiyle ilgili olan bir sorun değil, daha çok gücün nerede ve nasıl kullanıldığıyla ilgili bir sorun ve gerçek bir halk sağlığı sorunu ve küresel bir sorun. Kadınların yüzde 60'ı kendi evlerinde, kendi partnerleri ya da aile bireyleri tarafından öldürülüyor ya da şiddete maruz kalıyor. Rakamlara bakıyoruz yüzde 21 üniversite ve üzeri mezunu kadın. Yani her beş üniversite ve üzeri mezun kadın şiddet mağduru." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eray Aksın Atar moderatörlüğünde düzenlenen konferansta, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Zümrüt Boyacıoğlu ile Avukat Emel Kartal Yaman da konuşma yaptı.

Kaynak: AA