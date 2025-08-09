Kırklareli Üniversitesi'nden Osmanlı Lezzetleriyle Trakya Kalyesi

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Osmanlı mutfağından esinlenerek hazırladığı Trakya kalyesi yemeği ile kentin gastronomisine katkıda bulunuyor. Coğrafi işaretli ürünler kullanarak farklı lezzetler sunmayı hedefleyen akademik personel, yemeğin beğeni topladığını belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademik personelince Osmanlı lezzetlerinden esinlenerek kentin coğrafi işaretli meşe balı, hardaliyesi ve kıvırcık kuzusunun marine edilerek hazırlanan Trakya kalyesi kentin gastronomisine katkı sunuyor.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Raşit Bakan ile Mustafa Kesici kentin gastronomisine katkı sunmak için çalışma başlattı.

Bakan ile Kesici, Osmanlı mutfağından esinlenerek kentin coğrafi işaretli kıvırcık kuzusu, meşe balı ve hardaliyesini bir araya getirerek Trakya kalye yemeğini hazırladı.

Damaklarda hoş bir tat bırakan yemek beğeni topluyor.

Bakan, AA muhabirine Trakya'nın zengin gastronomiye sahip olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden alternatif lezzetler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan, "Kıvırcık kuzusu, meşe balı ve aynı zamanda hardaliye ile beraber bir günümüz modernize restoran teknikleri ile modern anlamda yorumlamalar yaparak bunları bir restoran tabağı haline getirmeye çalıştık." dedi.

Tatlı ve ekşi iki zıt ürünü bir araya getirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardıklarını anlatan Bakan, yemeğe olan ilgiden çok memnun olduklarını kaydetti.

Bu tür lezzetlerle kentin gastronomisine katkı sağladıklarını dile getiren Bakan, şöyle devam etti:

"Osmanlı mutfak kültüründen gelen o tatlı ve zıt lezzetlerin bir arada kullanılmasını gözeterek böyle bir tabak yaptık. Kırklareli kıvırcık kuzunun şöyle bir özelliği var, sadece belli bir bölgeye yağ birikmesi olmuyor daha çok hayvanın bütün bölgelerine eşit yayılan bir yapıya sahip. Bu da etinin daha lezzetli olmasını ve aynı zamanda bu bölgenin otlarıyla beslendiği için kendine has da bir lezzeti olduğu için güzel. Biz mevcut ürünlerle günümüz restoran anlayışını bir araya getirmeye çalıştık. Bunun için neyi kullandık, yine Kırklareli coğrafi işaretli olan meşe balı, aynı zamanda hardaliyeyi kullandık, Babaeski sarımsağını kullandık, yine kıvırcık kuzusunu ilave ederek günümüz restoran anlayışına bunu uyarlamaya çalıştık."

Yemek nasıl hazırlanır?

Kıvırcık kuzudan hazırlanan pirzola, hardaliye ve meşe balı marine edilir.

Marine edilen ürün yaklaşık 4 saat dolapta dinlendirilir. Ardından zeytinyağı, sarımsak, defne yaprağı, karabiber, kuru üzüm, limon suyu ve biberiye eklenir.

Ardından et ızgara veya yağsız tavada pişirilerek servis edilir.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
