Lise öğrencileri Yunanistan'daki robot yarışmasında kategorilerinde birinci oldu

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Robot Olimpiyatları'nda 'Güreşçi Robot' kategorisinde birinci oldu. Öğrenciler ayrıca 'Çizgi İzleyen Robot' kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Robot Olimpiyatları'nda, 55 ülkeden 3 bin 468 yarışmacı, 1466 robotla mücadele etti. Yarışmaya Kırklareli'den katılan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğrencileri; Güreşçi Robot (Wrestling Mini Senior) ve Çizgi İzleyen Robot (Marathon Advance Senior) kategorilerinde yarıştı. Öğrenciler Güreşçi Robot kategorisinde birinci, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ise ikinci oldu.

'ÇOK GURURLUYUZ'

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Yılmaz Arslantürk, öğrencilerin elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını belirterek, "2019 yılında öğrencilerimizi motive etmek için bir yola çıktık ve robot kulübü kurduk. Kendi alanımızda çok anlamda soyut kavram var yazılım üzerine. Çocuklar bunları daha somut bir şekilde görebilsinler, diye robot etkinlikleri başlattık. Daha sonra bunu yapabildiğimizi keşfettiğimizde neden yarışmalara katılmıyoruz, diye sorduk kendimize ve ulusal, uluslararası katılmaya başladık. Çeşitli iller ve yurt dışına gittik. En sonunda da bu yıl Yunanistan'ın Girit Adasında robot olimpiyatlarına katıldık. Burada da Wrestling Mini Senior kategorisinde birinci olduk. Çok gururluyuz. Marathon Advance Senior kategorisinde de ikinci olduk" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İLE TÜRK BAYRAĞI AÇTIK'

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Nebahat Arslantürk de "Katıldığımız yarışmada 55 ülkeden 1466 robot yarıştı. Bu kadar büyük bir organizasyonda okulumuzu, şehrimiz ve ülkemizi tanıttığımız için çok mutluyuz. Öğrencilerimiz ile birlikte orada Türk bayrağımızı açtık, bu bize çok büyük bir mutluluk kazandırdı" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRDIK'

Öğrencilerden Efe Kırtay ise Türk bayrağını dalgalandırdıkları için gurur duyduklarını belirterek, "Sınıf arkadaşlarımla beraber Yunanistan'ın Girit Adasında düzenlenen robot olimpiyatlarına katıldık. Wrestling Mini Senior kategorisinde dünya birincisi olduk, Marathon Advance Senior kategorisinde dünya ikincisi olduk. Okulumuzun adını ve ülkemizin bayrağını uluslararası alanda dalgalandırmış olduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

