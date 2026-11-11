Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı ile devam etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un şehitlikteki anıta çelenk sunmasının ardından, Vali Uğur Turan anı defterini imzaladı.

Turan, yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılının büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını söyledi.

Ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, bir grup öğrenci, Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Bulut'a Atatürk portresi hediye etti.

Bulut, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünün heyecanla kutlandığını söyledi.

Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Bulut, "Bugün Türk milletinin bükülmez bileğini, asil karakterini ve tarih sahnesindeki ebedi duruşunu selamlıyoruz. 104 yıl önceki o tunçtan iradeyi ve tarihin akışını değiştiren o büyük kudreti hep birlikte yad ediyoruz." dedi.

Program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisi ile devam etti. Atatürk'ü temsilen tiyatro oyuncusu Semih Özbilgin de üstü açık arabayla tören alanına geldi. Protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayan Özbilgin, daha sonra zeybek oynadı.

Esnaf odalarının araç geçişi sırasında vatandaşlara süpürge ve mandalina dağıtıldı.

Süpürge alan bazı vatandaşların sevinç yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler

Çete liderinin evine gökten ölüm yağdı
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan 102 lideri ağırlayacak
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!
Emir Sarıgül 3. kez adliyede! Bir ifade daha verecek

Her ifadesi ayrı olay! İtirafçı olan Emir Sarıgül 3. kez adliyede