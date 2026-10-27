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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazi Mustafa Koçoğlu'nu ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazi Mustafa Koçoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Özderin beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Koçoğlu ve ailesini evlerinde ziyarette bulundu.

Ailenin isteklerini dinleyen Özderin, devletin Türk milletinin emaneti olan şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Vakıf Hicret Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazı sonrası Yasin-i Şerif okunarak, tesbihat yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

"Sokak Sağlıklaştırma Projesi" devam ediyor

Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" sürüyor.

Projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan dükkanların dış cepheleri tek düzen kaplama yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde ikinci etap çalışmalara geçtiklerini belirtti.

Mevcut cephelerdeki dağınık ve eski görüntünün ortadan kaldırılacağını ifade eden Talay, modern ve estetik bir görünüm ile Cumhuriyet Meydanı'nın çehresini değiştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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