Lüleburgaz'da Eğitim ve Staj Gelişmeleri

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, okullarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Işık, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Şaban Öğünç İlkokulu, Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu ile Durak İlkokulunu ziyaret etti.

Okullarda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Işık, hazırlıkların mevcut durumunu değerlendirdi.

Kaymakam Özderin'e ziyaret

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kumaş, Özderin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Özderin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kumaş'a teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Erdem'e ziyaret

Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ projesi kapsamında Almanya ve İspanya'da gerçekleştirdikleri staj programlarının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'i ziyaret etti.

"Elektromekanik Stajlarımız ile Mesleğimizde Kariyer Yapıyoruz" projesi kapsamında Otomotiv Elektromekaniği alanında eğitim gören öğrenciler, Almanya'da 10-31 Mayıs, İspanya'da ise 20 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde üçer haftalık staj programına katıldı.

Öğrenciler, Avrupa'daki otomotiv sektörünün çalışma ortamlarını tanıyarak yeni nesil elektromekanik sistemler ile bakım ve onarım teknikleri konusunda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

İspanya'daki sürecin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve proje ekibi, Erdem'i makamında ziyaret ederek staj deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA