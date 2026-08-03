Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize'de 17. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak.

Vize'de 17. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivalde Seda Sayan, Emircan İğrek, İkilem ve Ekin Uzunlar sahne alacağını ifade eden Özalp, festival hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Pınarhisar'da yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kil ocağı yolunda asfalt öncesi altyapı hazırlıklarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede ulaşım ağını geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Talay, yeni ulaşım akslarıyla şehir içi trafiğinin daha çok rahatlatılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi

Arda Güler koca ülkeyi ikiye böldü!

Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak