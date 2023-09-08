Kırklareli'ndeki selde ölen emekli öğretmen çiftin cenazesi Denizli'de toprağa verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki selde hayatını kaybeden emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek (53) ile eşi Raile Şimşek (53) memleketleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki selde hayatını kaybeden emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek (53) ile eşi Raile Şimşek (53) memleketleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı.

Şimşek çiftinin cenazeleri Denizli'nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi'ne getirildi.

Mezarlıkta, çiftin akrabaları ile arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenazeler yan yana defnedildi.

Öte yandan çiftin tek çocuğu Kerem Şimşek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan çiftten Raile Şimşek'in 2 sene önce emekli olduğu, Ahmet Baki Şimşek'in de geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Çiftin oğullarıyla İğneada'ya tatile gittikleri öğrenildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmış Raile-Ahmet Baki Şimşek çiftinin de aralarında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çiftin 13 yaşındaki oğulları Kerem Şimşek, felaketin yaşandığı gün iki kişiyle kurtarılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.