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Kırklareli'nde zabıta ekiplerinin turist için "magnet arama seferberliği" ilgi gördü

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- Kenti motosikletiyle gezen kadın içerik üreticisinin aradığı Kırklareli'ne özgü taş magneti bulmak için dükkanları dolaşan zabıta ekiplerinin çabası, sosyal medyada beğeni topladı

Kırklareli'nde zabıta ekiplerinin, kenti motosikletiyle gezen kadın içerik üreticisinin aradığı özel hatıra magnetini bulmak için gösterdiği çaba, sosyal medyada ilgi gördü.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Zabıta Komiseri Berkay Eren ve ekip arkadaşları, görev dönüşü belediye otoparkına girdikleri sırada motosikletiyle gezen kadın bir yerli turistle karşılaştı.

Kırklareli'ne özgü bir magnet aradığını söyleyen turiste yardımcı olmak isteyen ekipler, önce çevredeki esnafa yönlendirmede bulundu.

Aradığı özellikteki magneti bulamayan kadın için harekete geçen zabıta ekipleri, kent merkezindeki dükkanları dolaşarak taştan yapılmış, Kırklareli'ni simgeleyen magnet aradı.

Ekiplerin o gün istenilen magneti bulamamasına rağmen gösterdiği çaba, içerik üreticisinin sosyal medya hesabında paylaşılmasıyla çok sayıda kişiye ulaştı.

"Arkadaşlarımla birlikte seferber olduk"

Eren, AA muhabirine, turistin kendilerinden Kırklareli'ne özgü özel bir hatıra bulmak için yardım istediğini söyledi.

Talebi karşılamak için ekip arkadaşlarıyla uzun süre magnet aradıklarını belirten Eren, "Önce yakındaki esnafa yönlendirdik ancak aradığı türde magneti bulamadı. Bunun üzerine ekip arkadaşlarımla birlikte seferber olduk. Birkaç yerde magnet bulduk ancak kendisi özellikle taştan yapılmış, Kırklareli'ni simgeleyen anlamlı bir hatıra istedi. O gün tam istediği modeli bulamadık. Sonradan içerik üreticisi olduğunu öğrendik. Yaşananları güzel bir videoyla paylaşmış. Bizim de çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Eren, videonun sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendiğini, paylaşımın ardından esnaftan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Kırklareli'ne gelen misafirlere yardımcı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Eren, "Umarım kendisini tekrar Kırklareli'nde ağırlar ve bu kez en güzel hediyeleri takdim ederiz. Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimize gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimize yardımcı olmaya, kentimizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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