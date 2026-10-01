Haberler

Kırklareli'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı; acil durumlarda 112'ye başvurulabileceği belirtildi.

Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2 Ekim Cuma günü kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski nişanlısını 5 kez bıçaklayıp öldürdü, 'iyi hal' indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı

Pişmanım dedi, ceza indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

Erdoğan konuşmasını bitirip yanlarına gitti! Tek tek tokalaştı
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş