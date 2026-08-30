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Tarihi Köprüye Tır Çarptı: Adli İşlem Başlatıldı

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Kırklareli Lüleburgaz'daki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'ne çarpan tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen sürücü için tutanaklar Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'ne çarparak zarar veren tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır, geçiş yasağı bulunan köprüde manevra yaptığı sırada tarihi yapının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köprünün yan duvarı yıkıldı.

Kazanın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.

Hazırlanan tutanakların, tarihi eserin korunmasına yönelik yasal işlemlerin uygulanması amacıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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