Kırklareli'nde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" düzenlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yerel düzeyde sel ve taşkın tatbikatı yapıldı. 23 afet grubunun katıldığı tatbikatta, ekipler olası bir taşkın senaryosu üzerinde çalışarak arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırklareli İl Afet Müdahale Planı ve İlçe Afet Müdahale Planı uygulamaya alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Dere Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta olası bir taşkın senaryosu kurgulandı. 23 afet grubunun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 474 personel görev alırken, 20'si arama kurtarma olmak üzere 165 araç görevlendirildi.

10 saat süren masa başı tatbikatının ardından ekipler, saha çalışması başlattı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında bir alışveriş merkezi otoparkında afet koordinasyon merkezi kuruldu.

Sahra hastanelerinin de kurulduğu alanda, saha ekiplerinin çalışmaları takip edilerek koordinasyon sağlandı.

Senaryo kapsamında, taşkın ve sel sonucu dere yatağında akıntıya kapıldığı izlenimi verilen bazı maketler, belirlenen alanlara yerleştirildi.

Ekipler ise dere bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü.

Dere yatağında ve çalılık alanlarda yaralılara ulaşan ekipler, müdahalede bulundu.

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli İl Temsilciliğinden bir görevli ise paramotor ile dere yatağı üzerinde uçuş gerçekleştirerek arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Tatbikat, gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
