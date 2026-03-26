Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Kırklareli'nde yapılan Roman Eylem Planı toplantısında, Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi ele alındı. Ayrıca, Pınarhisar'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı düzenlenerek öğrencilere sağlık ve hijyen konularında eğitim verildi. İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında okul müdürleri toplantısı da gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali yardımcısı Ahmet Çırakçıoğlu başkanlığında, valilik binasında düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi"

Pınarhisar ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programda, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında eğitim verildi.

Ardından okul bahçesinde çocuklara yönelik yarışmalar düzenlendi.

Programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de katıldı.

Okul müdürleri toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde okul müdürleri toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Arından okul müdürleri sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altınöz de, okul müdürlerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
