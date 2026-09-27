Kırklareli'nde rektör ziyareti, güvenlik toplantısı ve çilek izleme yapıldı

Kırklareli'nde rektör ziyareti, güvenlik toplantısı ve çilek izleme yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti. Vize'de öğrenci güvenliği için koordinasyon toplantısı yapılırken Babaeski'de çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması gerçekleştirildi.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.
Rektör Ak, Kaymakam Balaban ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Rektör Ak'a teşekkür etti.
Üniversite ve Okul Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Vize ilçesinde öğrencilerin emniyetine yönelik Üniversite ve Okul Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıkta, Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.
Çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki çilek üretimi yapılan alanlarda saha incelemesinde bulundu.
Kontrollerde bitkilerin gelişim aşamaları, bitki sağlığı ve iklim koşullarının ürüne etkileri değerlendirildi.
Tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik takip faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.