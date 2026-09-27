Haberler

Kırklareli'nde rektör ziyareti, güvenlik toplantısı ve çilek izleme yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti. Vize'de öğrenci güvenliği için koordinasyon toplantısı yapılırken Babaeski'de çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.

Rektör Ak, Kaymakam Balaban ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Rektör Ak'a teşekkür etti.

Üniversite ve Okul Güvenlik Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Vize ilçesinde öğrencilerin emniyetine yönelik Üniversite ve Okul Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta, Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çilek tarlalarında fenolojik ürün izleme çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki çilek üretimi yapılan alanlarda saha incelemesinde bulundu.

Kontrollerde bitkilerin gelişim aşamaları, bitki sağlığı ve iklim koşullarının ürüne etkileri değerlendirildi.

Tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik takip faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
'163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar' iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

11 yıl sonra gelen tutuklama! Olay yerindeki o parça ele verdi
Galatasaray’da ayrılık kararı! Okan Buruk Jakobs’un biletini kesti

Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi