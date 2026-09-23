Haberler

Kırklareli'nde Pancarköy şehitleri anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde Pancarköy şehitleri anıldı
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy Şehitliği'ndeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, 45 yıl önce Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığınca yapılan tatbikatta F-5 savaş uçağının Pancarköy'deki Karabatak mevkisine düştüğünü hatırlattı.

Kazada şehit düşen kahraman askerlerin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Turan, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bıraktığı mukaddes emanete her zaman sahip çıkacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 65. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, 1. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hüseyin Erdönmez, Babaeski Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Dizman, protokol üyeleri, şehitlerin aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için dua okunmasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA
Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! Eski başkanvekili dahil 9 şüpheli gözaltında

Eski başkanvekili dahil çok sayıda gözaltı
İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi Abdullah Uçmak özel izinle cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisi cezaevinden çıktı
Aziz Yıldırım: Herkes gider, o kalır

Aziz Yıldırım'dan rest: Herkes gider, o kalır
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı

Geceye damga vuran görüntüler!
Fıtık ameliyatı hayatını kararttı: Fransız oyuncu Arnaud Denis ötanazi ile can verdi

Bir ameliyat hayatını kararttı: Yıllarca süren acıyı kendisi bitirdi
Kamyon kasasından düşen 7 pitbull cinsi köpek çevredeki insanlara saldırdı: 4 yaralı

Kamyon kasasından yola düşen 7 pitbull dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı
Rize İyidere'de sel temizliği nedeniyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara verildi

Rize'de sel temizliği nedeniyle 8 eğitim kurumunda eğitime 1 gün ara

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi