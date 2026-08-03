Kırklareli'nde orman yangını yüksek riskli alanlar belirlendi

Kırklareli'nde 3 bölge orman yangını bakımından yüksek riskli alanlar olarak belirlendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün Orman Yangını Risk Haritası verileri doğrultusunda Üsküp beldesi ile Karıncak ve Deveçatağı köyleri yüzde 70 ila 80 yangın riski taşıdığı belirtildi.

Mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle olası orman ve kırsal alan yangınları açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, öncelikli bölgeler arasında değerlendirildiği kaydedildi.

Anız, bahçe ve bitki örtüsü yakılmaması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık ve kırsal alanlarda sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik ve diğer yanıcı atıkları doğaya bırakmayalım. Duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezini vakit kaybetmeden arayalım."

Kaynak: AA