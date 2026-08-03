Haberler

Kırklareli'nde orman yangını yüksek riskli alanlar belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde 3 bölge orman yangını bakımından yüksek riskli alanlar olarak belirlendi.

Kırklareli'nde 3 bölge orman yangını bakımından yüksek riskli alanlar olarak belirlendi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün Orman Yangını Risk Haritası verileri doğrultusunda Üsküp beldesi ile Karıncak ve Deveçatağı köyleri yüzde 70 ila 80 yangın riski taşıdığı belirtildi.

Mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle olası orman ve kırsal alan yangınları açısından dikkatle takip edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, öncelikli bölgeler arasında değerlendirildiği kaydedildi.

Anız, bahçe ve bitki örtüsü yakılmaması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlık ve kırsal alanlarda sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik ve diğer yanıcı atıkları doğaya bırakmayalım. Duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezini vakit kaybetmeden arayalım."

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar

Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Bir anda kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada

YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır