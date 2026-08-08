Kırklareli'nde Kan Bağışı Kampanyası Başladı: 'Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür'

Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyası başladı.

İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının açılış törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, kan bağışının hayat kurtarma yolundaki önemine dikkati çekti.

Vatandaşları düzenli kan bağışçısı olmaya davet eden Turan, kanın laboratuvar ortamında üretilemeyen ve yerine başka bir şey konulamayan eşsiz bir yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Kan bağışının hayati önemine dikkati çeken Turan, "Bir ünite kan, bir annenin duası, bir babanın umudu, bir evladın geleceği olabilir. Bir ünite kan üç hayat, bir bağış üç umut demektir." diye konuştu.

Açılışın ardından kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Turan, duyarlılıkları ve hayat kurtaran katkıları dolayısıyla bağışçılara teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyası yarın sona erecek.

Kaynak: AA