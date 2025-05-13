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Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldüren zanlı intihar etti

Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını öldüren zanlı intihar etti
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Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını tabancayla öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından yapılan incelemelerde iki kişinin cesedi bulundu.

Kırklareli'nde evini ve otomobilini yaktıktan sonra bir kadını tabancayla öldüren kişi, intihar etti.
Demircihalil köyü yakınlarında çalılık alanda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hacı T'nin (60), Aysel S'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobilini yakan zanlının, dün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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