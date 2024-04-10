Kırklareli'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ekici, bayramlarda küskünlüklerin sona ermesi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkması gerektiğini söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, bayramlarda yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin ziyaret edilmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisi ile sona erdi.