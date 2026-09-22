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Kırklareli kültürel mirasta 48. sırada, müze envanterinde 8 bin 148 eser var

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TÜİK verilerine göre Kırklareli, kültürel miras varlıkları bakımından Türkiye genelinde 48. sırada yer aldı. Kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı üç müze bulunurken müze envanterine kayıtlı 8 bin 148 eser ve 757 taşınmaz kültür varlığı kayıtlara geçti.

Kırklareli, kültürel miras varlıklarıyla Türkiye'de 48. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, üç müze bulunuyor.

Geçen yıl bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaretçi sayısının 20 bin 656 olarak gerçekleştiği kentte, müze envanterine kayıtlı 8 bin 148 eser bulunuyor.

İl genelinde müzelerin sorumluluğu altında bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı ise 757 olarak kayıtlara geçti.

Taşınmaz kültür varlıklarının dağılımında 322 yapı ile sivil mimarlık örnekleri ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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