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Kırklareli İl Genel Meclisi kasım toplantısında 14 komisyona yeni üye seçti

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Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarının ikinci birleşimini Hakan Geriş başkanlığında yaptı. Toplantıda 14 ihtisas komisyonuna yeni üye seçildi, Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hilal Liliyar Özefsun kurum çalışmalarını anlattı.

Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda, 14 ihtisas komisyonuna yeni üye seçimi yapıldı.

Komisyonlara yeni seçilen üyelere görevlerinde başarı dileyen Geriş, İl Genel Meclisinin sorumluluk alanlarında daha da güzel hizmetlere imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

Daha sonra toplantıda Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, kurum çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek, yapılması planlanan projeleri anlattı.

İl Genel Meclisi toplantıları kasım ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
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