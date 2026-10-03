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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Saltık, Rektör Ak ile görüştü

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saltık, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti. Görüşmede hastane ile üniversite arasındaki iş birliği ve ortak sağlık çalışmaları ele alındı; Ak, Saltık'a başarılar diledi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saltık, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, hastane ile üniversite arasındaki mevcut iş birliği ve sağlık alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Ak, Tıp Fakültesi öğretim üyesi de olan Saltık'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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