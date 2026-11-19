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Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Işık ile Balaban bir süre görüştü.

Kaymakam Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Işık'a teşekkür etti.

Pehlivanköy Kaymakam Vekili Türbe'den ziyaret

Pehlivanköy Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe, ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Türbe, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Türbe, ziyaretlerinde görev süresi boyunca birlikte çalıştığı personele teşekkür etti.

Çocuklar İstanbul'u gezdi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen ara tatil etkinlikleri kapsamında çocuklar İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlik çerçevesinde İstanbul'a götürülen çocuklar, Dolmabahçe Sarayı ile Deniz Müzesi'ni gezdi.

Ziyaretlerde Osmanlı tarihi ve Türk denizcilik geçmişine ışık tutan eserler hakkında bilgi edinen çocuklar, İstanbul Boğazı turu da yaptı.

Kaynak: AA