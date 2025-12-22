Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin inşaatlarını inceledi. Ayrıca, Babaeski Kız Yurdunda düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler katkıda bulundu. Evladı Fatihan Yurdunda ise halk oyunları kursu açıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz ilçesinde incelemede bulundu.

Cerit, inşaatı devam eden Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Cerit, söz konusu binaların en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

Öğrenciler kan bağışında bulundu

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Yurdunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Babaeski Kız Yurdu iş birliğinde gerçekleştirilen kampanyada kapsamında okul bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.

Öğrenciler kan bağışında bulundu.

Halk oyunları kursu açıldı

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Evladı Fatihan Yurdunda halk oyunları kursu açıldı.

Kursa, 25 öğrenci katıldı.

16 Şubat Pazartesi günü sona erecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
Feyenoord'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu taraftarın hali? Yine kabusu yaşadılar
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

13 yıl sonra bir ilk! Göreve başlıyor, işte masadaki en kritik konu
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
title