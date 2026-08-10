Koruma Altındaki Çocuklara Çanakkale Gezisi

Kırklareli'nde koruma altındaki çocuklar için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükten hizmet alan koruma altındaki çocuklar, Çanakkale Şehitler Abidesi ile Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Gezi kapsamında Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları görme fırsatı bulan çocuklara, bölgenin tarihi ve savaşlarda yaşananlara ilişkin bilgi verildi.

Programla çocukların Çanakkale ruhunu yerinde tanımaları, tarih bilincinin geliştirilmesi ve milli değerlere bağlılıklarının güçlendirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA