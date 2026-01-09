Haberler

Kırklareli'nde düzenlenen fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri 2 kategoride ödül kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı muhabirleri ödüllendirildi. Özgün Tiran ve Ufuk Ertop'un başarıları takdir edildi.

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Kırklareli: Bir Şehrin Görsel Hikayesi" adlı fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Derya Bulut, bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Basın mensuplarının gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla görev yaptıklarını ifade eden Bulut, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bulut, "Haberi yaparken muhakkak o konuyla ilgili teknik, bilimsel, verisel ne varsa ortaya koymak zorundasınız. Dolayısıyla sürekli kendinizi güncellemek zorundasınız. Kendi vicdanının sesini dinleyerek görevini devam ettiren tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabiri Özgün Tiran "Kırklareli'nde Yaşam" kategorisinde, Ufuk Ertop da "Kırklareli'nde Haber" dalında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, "Kırklareli'nde Belediyecilik" kategorisinde Hacer Yerlikaya, "Kırklareli'nde Spor" dalında Şefik Kenar birinci oldu. Jüri özel ödülü ise Ferdi Kurtbayram'a verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada