Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ocak ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 insan kaçakçısının tutuklandığını ve 20 organizatörün yakalandığını açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu tacirlerine yönelik 25 operasyonda 27 kişi tutuklandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında ocak ayında 5 operasyon gerçekleştirildiğini, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Turan, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Geçen ay sürdürülen asayişe yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Ocak ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 operasyon düzenlenmiş, 20 organizatör yakalanmış, 14 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 10 araca el konulmuştur. 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 181 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır."

FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ocak ayında 3 operasyon düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmış ve 4 şüpheli tutuklanmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarında, ocak ayında suçların aydınlatılma oranı yüzde 97,6 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir."

Vali Turan, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 41 silah ele geçirildiğini, 47 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 25 operasyon düzenlendiğini, 27 şüphelinin tutuklandığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
