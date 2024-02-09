Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Define Arama Operasyonu

Güncelleme:

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altında define aramak için kuyu açıp asansör sistemi kuran 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda birçok define arama malzemesi ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde define aramak için evin altına 40 metre derinlikte kuyu açıp, asansör sistemi kuran 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin altında kuyu açılarak define arandığını ortaya çıkardı.  Evde yapılan aramada, 40 metre derinliğinde kuyu, burada kurulan asansör sistemin yanı sıra, el dedektörü, 5 kazma, 3 balta, 3 gaz maskesi, 3 baş feneri, 1 halat, 1 dalgıç pompası ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, izinsiz define aramak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pehlivanköy Kırklareli Jandarma Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title