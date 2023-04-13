Kırklareli, büyükbaş gen kaynaklarını kullanarak damızlık üretim merkezi olmayı hedefliyor

Şap hastalığından ari Kırklareli'nde büyükbaş hayvanların genleri kullanılarak embriyo transferi yöntemiyle damızlık üretim merkezi kurulması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Ticaret Borsası konferans salonunda çalışmalar değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy toplantıda, Kırklareli'nin damızlık büyükbaş hayvan üretim merkezi olması için 2 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Kırklareli'nin ön planda olduğunu ifade eden Aksoy, Kırklareli'nin Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından 2010 yılında "şaptan ari" bölge ilan edildiğini anımsattı.

-"Gerekli her şey var"

Kırklareli'nin damızlık üretim merkezi olabilmesi için gerekli doğa, iklim ve hayvan varlığına sahip olduğunun altını çizen Aksoy, "Damızlık hayvanlarımızı burada üretelim, buradan da Anadolu'ya verelim, buradan Suriye'ye verelim, Azerbaycan'a verelim, Irak'a verelim. Dünyanın diğer ülkelerine biz satalım. Küçük başlıyor bu işler ama sonu hayırlı olacak." diye konuştu.

Aksoy, özellikle gen kaynaklarını korumanın, geliştirmenin ve embriyo transferinin çok önem arz ettiğini vurguladı.

Hedefin Türkiye'nin en az ithalat yapması olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Gen kaynaklarını koruma ve embriyo transferi ile aynı materyali alıp doğurganlığı yüksek bir ırkta holstein özelliklerinin en üst seviyesinde taşıyan dişi buzağı üretmeniz mümkün oluyor. Normal vejetasyon da bir tane damızlık alabilirken, aynı sistemde 4 hatta 8 tane alabilmemiz mümkün. Bunları ayıklamak mümkün. Hastalığı dizilimden çıkarmak mümkün. Bunlar teknolojiyle olacak. Devletimiz bu işin bir tarafında olacak, çiftliklerimiz de diğer tarafta olacak. İşin sorumluluğu çiftliklerde olacak devletimizde destek verecek inşallah.

Kırklareli'nde şu anda bu işi yapan çiftlikler var, çok da başarılı. Ellerinde çok sağlam materyal var. Biz çiftlik sahiplerinden de sürüdeki en iyi hayvanların tespitlerini yapıp, anne baba pedigresini çıkarıp inşallah bu işi başlatmayı düşünüyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'nin artık ithalat yapmaması ya da mümkünse en az yapması. Çünkü artık bizde yeterli miktarda gen kaynağı var. Yeterli miktarda bilgi teknolojisi var, yeterli miktarda bu işe gönül koyan bilim adamları, çiftlik sahibi arkadaşlarımız var."