Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, operasyonları değerlendirdi Açıklaması

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alınması ve daha önce 2 personelin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırklareli Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı, Bulut başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan Bulut, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi derinden sarstığını belirtti.

Herkesin asli görevinin ülkeye, devlete, millete ve mazlumlara sahip çıkmak olduğunu ifade eden Bulut, insani ve vicdani sorumlulukların yerine getirilmesi, yapılan yanlışlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Bir gazetecinin belediyeye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bulut, yasal sürecin devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır görevde olduğunu dile getiren Bulut, bugüne kadar "çamur at izi kalsın" anlayışıyla hareket etmediklerini belirtti.

Kimseyi zan altında bırakmak istemediklerini vurgulayan Bulut, süreçlerin bilgi, belge ve kanıtlara dayalı yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer ortaya bir unsur konulacaksa muhakkak bilgilere, belgelere, kanıtlara dayalı olarak bir süreç yönettik. Bunlar kolay işler değil. Öyle 3 günde, 5 günde ortaya çıkan unsurlar da değil. Bizim tespitlerimiz vardı ancak bunların pek çoğu sadece bu dönemi ilgilendiren konular değildi, uzun yıllara dayalı konulardı. Daha önce de tespitler vardı, soruşturmalar vardı, Sayıştay müfettişlerinin yaptığı çalışmalar, alınan ifadeler vardı ama belki de bir iradenin 'dur' demesi gerekiyordu bunlara. O doğrultuda önce iç disiplin sürecimizi işlettik, ardından savcılık ve emniyet nezdinde gerekli müdahaleler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bundan sonra da devam edecek."

Sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü anlatan Bulut, geçen hafta gözaltına alınan 3 personelden 2'sinin tutuklandığını hatırlattı.

İkinci operasyonda da 17 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirten Bulut, söz konusu soruşturmada ulusal çapta bir şebekenin bulunduğunu savundu.

Belediyenin Evlendirme Müdürlüğünü ilgilendiren usulsüz işlemler iddiasına ilişkin de konuşan Bulut, vatandaşlık elde etmek amacıyla usulsüz evlilik işlemleri yapıldığı ve bunun karşılığında rüşvet alındığı yönünde iddialar bulunduğunu kaydetti.

Gözaltı sayısının artabileceğini dile getiren Bulut, "Bugün 5 kişi daha gözaltına alındı ancak şunu herkes bilsin, eğer bu kurumun, halkın, vatandaşın tek bir kuruşuna dahi kim el uzatıyorsa karşısında bizi bulmaya devam edecek. Bu konuda geri adım atmayacağım. Kim varsa, sonu kime dokunursa dokunsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.