Kırım'a yönelik saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun gece Kırım'a saldırı düzenlediğini aktardı.

Bunun "barbarca" bir saldırı olduğunu belirten Aksyonov, "Maalesef, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Aksyonov, saldırının neyle gerçekleştirildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA