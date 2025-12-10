Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Yahşihan ilçesindeki Osb'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, " Kırıkkale'mize, Osb'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.

Yangının başlamasıyla fabrikadan gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığını belirten Makas, şunları kaydetti:

"Çevre vilayetlerimizden, TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. Ankara'dan takviye gelen 26 araç da yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle bunu paylaşacağız. Şükürler olsun ki yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz, planlamamız o. Burada 66 fabrikamız var. Osb'lerde biraz daha yanaşık düzende fabrikalaşma var. Eski bir OSB burası, inşallah diğer fabrikalara sıçramadan da yangını bitireceğiz. Emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, tüm Kırıkkale itfaiyeleri dahil olmak üzere, Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir takviyeleriyle devam ediyoruz. Bölgedeki tüm iş insanlarımızın katkısı var, tankerleriyle su takviyesi yapıyorlar, inşallah en kısa sürede söndürerek bitirmiş olacağız. Tekrar belirtiyorum, herhangi bir can kaybımız yok, buna şükürler olsun. İnşallah can kaybı olmadan da olayı sonuçlandırmış olacağız."

"70 işçiyi burnu dahi kanamadan tahliye ettik"

Yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından yeniden açıklamalarda bulunan Makas, bilgileri güncellemek istediklerini ifade ederek, "Saat 11.30 gibi çıkan yangında hem tahliye hem de gerekli tedbirleri alma noktasında yerinde ve zamanında müdahale ettik. Fabrikada çalışan 70 vatandaşımızın, işçimizin, kardeşimizin tahliyesi gerçekleştirildi, her birinin burnu dahi kanamadan çıkması bizim için sevindirici olan kısım." diye konuştu.

50 araç ve 170 personelle müdahale ediliyor

Ankara başta olmak çevre illerin tamamından itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ettiklerini anlatan Makas, şöyle devam etti:

"An itibarıyla 50 araç ve 170 personelle müdahalemiz sürüyor. Yangın kontrolümüz altında, söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda soğutmaya geçeceğiz diye tahmin ediyoruz. Yüksek riskli bölümleri atlattık, patlamaya maruz kalabilecek kısımlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. AFAD Başkanlığı gerekli koordineyi Ankara'dan sağlıyor. AFAD Başkan Yardımcımız da yanımızda. Hem KBRN hem de diğer müdahale ekipleriyle arkadaşlarımız canhıraş şekilde çalışıyor. 70 kişiye ekmek kapısı olan bir fabrikamız, inanıyoruz ki en kısa zamanda tekrar ana kütleleri duruyor faaliyete başlayacaktır."

Bir kişi ayakta tedavi edildi

Bir gazetecinin ikinci bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki sorusu üzerine Makas, şöyle konuştu:

"Malumunuz bu fabrikadaki yangına müdahalemizden kaynaklı elektrik kesintisine gittik. Eski bir OSB olmasından kaynaklı bitişik nizamlı fabrikalarımız var. Bir fabrikamızda akü besleme makinesi odaları var, o makinelerin devreye girmesinden kaynaklı ama fabrikadan daha farklı bir alanda, kontrolümüz altında, o fabrikamızla ilgili bir sıkıntı görmüyoruz, inşallah onu da atlatmış olacağız. Hep beraber burada olayı bitireceğiz. KBRN ekiplerimiz de gerekli ölçümleri yapıyor, kimyasal noktasında an itibarıyla herhangi bir sıkıntımız yok. Ucuz atlattık, önemli olan orada herhangi bir vatandaşımızın burnunun kanamaması. Sadece bir vatandaşımızın hastaneye müracaatı var, o da ayakta tedaviyle atlatıldı, bir sıkıntımız yok."