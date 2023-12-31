Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta Görevli Personelin Yeni Yılı Kutlandı

Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta, görevi başındaki personelin yeni yılı kutlandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Makas ve Saygılı, ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek ekiplerin yeni yılını kutladı.

Son olarak Yüksek İhtisas Hastanesini ziyaret eden Makas ve Saygılı, yeni doğan 2 bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Makas, 2024'ün Türkiye Yüzyılı'nın ilk yılı olarak Türk milletinin kutlu yürüyüşüne devam edeceği bir yıl olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesinde Kırıkkale'de yaklaşık 1000 personelin görev yaptığını aktaran Makas, yeni yılın ümmet coğrafyası ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Niğde

Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Sungurbey Polis Amirliğini ziyaret etti.

Burada telsizden anonsla emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Çelik, personele tatlı ikramında bulundu.

Çelik, daha sonra Derbent Kavşağı'ndaki uygulama noktasına geçerek polislere çorba ikram etti.

Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktası ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Çelik, personelin yeni yılını kutladı.

Ardından Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Çelik, gazetecilere, 2024 yılının tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Çelik, yeni yıl tedbirleri kapsamında 607 polis, 168 jandarma ve 363 sağlık personelinin görev yaptığını kaydetti.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, uygulama noktası, şehir hastanesi, sevgi evleri ve itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek, görev başındaki personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Özkan, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarmanın hem trafik hem de güvenlik uygulamalarına devam ettiğini söyledi.

Karayolları, sağlık teşkilatı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye ekiplerinin de görev başında olduğunu belirten Özkan, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. İnşallah kazasız belasız gelen yeni bir yıl olur. Bu vesileyle hem depremlerde hem de vatan mücadelesinde şehit olan evlatlarımıza ve insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.