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Kırgızistan ve Gürcistan dışişleri bakanları, Bişkek'te bir araya geldi

Kırgızistan ve Gürcistan dışişleri bakanları, Bişkek'te bir araya geldi
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile Bişkek'te bir araya gelerek ikili işbirliği ve siyasi diyaloğun geliştirilmesini ele aldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Bişkek'te görüştü.

Bakan Kulubayev, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin resmi ziyareti kapsamında Kırgızistan'a gelen Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Kırgızistan-Gürcistan işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun daha da geliştirilmesinin ve ikili ortaklığın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Konuk Bakan Botchorishvili, Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Kulubayev'i tebrik etti.

Görüşmede Kulubayev, Gürcistan tarafını ekim ayında Bişkek'te ikincisi düzenlenecek "Dünya Dağlar Zirvesi"ne davet etti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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