Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan Kültür ve Kongre Merkezi'nde Nevruz Bayramı vesilesiyle sahne gösterileri ve konserin yanı sıra Türk geleneksel kadın kıyafetlerinden oluşan özel bir defile gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Azerbaycan Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Zülfugar Tanarverdi, Türkmenistan Bişkek Büyükelçiliği ikinci Katibi Bahar Berdiyeva, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kampüs alanında geleneksel spor oyunları ve yarışmalarla başlayan etkinlikte, katılımcılar tarafından yakılan ateşin üzerinden atlanırken demir dövme geleneği de canlandırıldı. Programda ayrıca Kırgız mutfağına özgü sümölök tatlısı ikram edildi.

Kırgız halkının Nevruz geleneklerinin sahnede canlandırıldığı programda, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü tarafından getirilen yöresel dokuma ve ehramdan kadın kıyafetleri defileyle tanıtıldı.

Halk sanatçısı ve KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Dünyası Orkestrası Şefi Rısbek Cumakunov yönetimindeki Türk Dünyası Orkestrası da konser verdi.

Etkinlikte ayrıca Komuzcular Grubu, Moğol Dans Grubu, Horon Grubu ve modern dans grubu sahne aldı.

Program kapsamında Türk dünyası bayrakları altında sanatçılar Azat Sadıkov, Gulzina Manapova, Elmira Taciyeva ve Mehmet Akif Arslan şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, "Nevruz, yenigün, uyanış ve yeniden yaratılış demektir. Nevruz Bayramınızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

KTMÜ Rektörü Ceylan, Nevruz'u kutlama programını çok beğendiğini belirterek, "Tanrı Dağlarından sesleniyoruz. Nevruz Bayramı Türk'ün bayramıdır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız, Nevruz'un Türk dünyasının ortak kültürel mirası olduğuna vurgu yaparak, "Nevruz'un Anadolu'da ve Türk dünyasında nasıl kutlandığını burada bir numune olarak görmüş olduk." dedi.