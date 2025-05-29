Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 24. Dönem Mezunlarını Uğurladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 24. Dönem Mezunlarını Uğurladı
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunlarını düzenlediği törenle uğurladı. Törende şarkılar söylendi, havai fişek gösterisi yapıldı ve dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, üniversitenin kuruluşunun 30. yılını kutladıklarını belirtti.

Orta Asya'nın en prestijli üniversitelerinden olan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 24. dönem mezunlarını törenle uğurladı.

Üniversitesinin Cengiz Aytmatov Kampüsündeki açık hava stadyumunda 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunları için "görkemli" bir tören düzenlendi.

Akademisyen ve mezunlar bu yılki tören alanına, turistik merkezlerde kullanılan elektrikli arabalarla taşındı.

Dev Türk ve Kırgız bayraklarının açıldığı tören alanında, şarkılar söylendi ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Mezunların, Türkçe ve Kırgızca ant içmelerinin ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Bu yıl üniversitemiz kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Biz bir üniversiteden ötesiyiz. Bugün sizleri bir yükümlülükle ve aidiyetle uğurluyoruz. Uğurlu ve kutlu olsun." dedi.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, dünya sıralamasında en iyi üniversitelerin arasında yer aldıklarına dikkati çekerek, "Üniversitemiz, çok uluslu, modern kampüsü ve gelişme fırsatı tanıyan bir eğitim merkezidir." diye konuştu.

Üniversite Televizyon Kanalının Müdürü Bülent Namal'ın sunuculuğunu yaptığı törene, akademisyen ve mezunların yanı sıra çok sayıda bürokrat, diplomat, üniversite personeli ve mezun aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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