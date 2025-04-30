Kırgızistan, Tacikistan Sınırına Tel Örgü Çekmeye Başladı

BİŞKEK, 30 Nisan (Xinhua) -- Kırgızistan, Tacikistan'la olan 970 kilometrelik sınıra tel örgü çekmeye başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 13 Mart'ta Bişkek'te Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.

İki ülkenin liderleri 31 Mart'ta Tacikistan'ın Hucend kentinde devlet sınırına ilişkin anlaşmayı yasal olarak onayladı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Servisi basın servisinden salı günü yapılan açıklamaya göre çalışmalar, Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan sınırlarının birleştiği noktada Kırgızistan-Tacikistan sınırında başladı.

İlk aşamada 420 kilometrelik bölüme tel örgü yerleştirilecek. Sınırın çeşitli bölümlerine üç boyutlu örgü ve dikenli teller yerleştirilerek çok seviyeli bir güvenlik sistemi sağlanacak. Sınır hattı boyunca bazı noktalarda ise tanksavar hendekleri kazılacak.

Kırgızistan Sınır Hizmetleri Müdürü Abdikarim Alimbaev, "Bugün Kırgızistan ve Tacikistan vatandaşları için büyük önem taşıyan önemli bir olaya tanıklık ediyoruz. Amacımız ortak sınırda güvenli ve huzurlu bir bölge oluşturmak" dedi.

Sınır belirleme görüşmeleri 2002 yılında başlamış ve iki ülke arasındaki sınırın son haline Aralık 2024'te karar verilmişti.