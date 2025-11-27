Kırgızistan KGAÖ Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, bu yıl dönem başkanlığını yürüttüğü Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülke liderlerinin toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde başkent Bişkek'teki Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı. KGAÖ üyesi Ermenistan ise zirvede yer almadı.

Zirve öncesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığında Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyleri Sekreterleri Komitesinin ortak toplantıları gerçekleştirildi.

KGAÖ üyesi ülke liderlerinin katılımıyla dar katılımlı oturum ise basına kapalı yapıldı.

Caparov, zirvenin genişletilmiş oturumundaki konuşmasında KGAÖ'nün dönem başkanlığının 1 Ocak 2026 itibarıyla Rusya'ya geçeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de KGAÖ'nün dönem başkanlığının "Çok Kutuplu Bir Dünyada Kolektif Güvenlik: Ortak Bir Hedef, Paylaşılan Bir Sorumluluk" sloganıyla geçeceğini söyledi.

KGAÖ'nün üye ülkelerin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyarak Avrasya'nın güvenliğini garantilediğini belirten Putin, Rusya'nın dönem başkanlığında ortak silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi ve enformasyon güvenliği konusunda bir dizi öneride bulundu.

Putin, şöyle devam etti:

"KGAÖ güçlerinin çatışmalarda etkinliğini kanıtlayan modern Rus silah ve askeri teçhizatlarıyla donatılmasına yönelik geniş çaplı bir program başlatmayı teklif ediyoruz. Bu bağlamda askeri birlikler ve özel servis birimlerinin hazırlığı konusunda ortak eğitim etkinlikleri düzenlemeyi planlıyoruz. Bunlara ortak askeri tatbikatlar dahil. Örgütün hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine de önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Putin, ayrıca örgütün bir sonraki liderler toplantısının 11 Kasım 2026'da Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Caparov, örgütte görev süresi biten Genel Sekreter İmangali Tasmagambetov'e katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti ve KGAÖ adına ödülünü takdim etti.

Genel sekreterlik görevine 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla Kırgızistan'dan Taalatbek Masadıkov getirildi.

Bir dizi belgenin imzalandığı oturumda KGAÖ bünyesinde bilgi ve analiz yönetimi biriminin kurulması kararlaştırıldı.

Tasmagambetov, düzenlediği basın toplantısında örgütün bilgi ve analiz yönetiminin önemini anlattı.